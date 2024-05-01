8 إرشادات للسلامة أثناء القيادة خلال الأمطار يحث عليها "القصيم الصحي"

وأضاف في إنفوجرافيك على حسابه في "إكس"، أن إرشادات السلامة تشمل: "ضرورة التمهل، وتخفيف السرعة، وعدم التجاوز، وعدم استخدام الأنوار الرباعية، واستخدام مكابح السيارة تدريجياً".