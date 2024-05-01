8 إرشادات للسلامة أثناء القيادة خلال الأمطار يحث عليها "القصيم الصحي"

أوضح تجمُّع القصيم الصحي، أن اتباع إرشادات السلامة أثناء القيادة في الأجواء الماطرة، يحميك من مخاطر حوادث السير.
ونصح التجمُّع بضرورة الالتزام بـ 8 إرشادات أثناء القيادة في الأمطار؛ لتجنُّب الحوادث والحفاظ على سلامة الجميع.
وأضاف في إنفوجرافيك على حسابه في "إكس"، أن إرشادات السلامة تشمل: "ضرورة التمهل، وتخفيف السرعة، وعدم التجاوز، وعدم استخدام الأنوار الرباعية، واستخدام مكابح السيارة تدريجياً".
وتابع، أن تجنُّب تجمعات المياه وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، والتأكّد من عمل المسَّاحات، وترك مسافة أمانٍ كافية تفادياً للحوادث، أمورٌ مهمة خلال القيادة أثناء الهطولات.