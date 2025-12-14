نقل "دخيل القحطاني" إلى الرياض بالإخلاء الطبي بعد حادث مروري في حائل

بدأ قبل قليل نقل مشهور "سناب شات" دخيّل بن مرزوق آل عاطف القحطاني عبر الإخلاء الطبي من مستشفى الملك خالد بحائل إلى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.
وكان دخيّل قد تعرّض لحادث مروري يوم الخميس الماضي في حائل، برفقة ابن عمه مشهور "سناب شات" عبدالله بن مرداع آل عاطف القحطاني، المعروف بـ"أبو مرداع"، والذي تُوفي في موقع الحادث، إضافة إلى مشهور "سناب شات" بدر راشد السويدي الشمري، المعروف بـ"أبو حصة"، الذي أُصيب بكسور، وتوصف حالته الصحية بالمستقرة.
وتُعد إصابة دخيّل بالغة، إذ دخل في غيبوبة نُقل على إثرها من المستشفى السعودي الألماني إلى مستشفى الملك خالد، قبل أن يُستكمل نقله بالإخلاء الطبي إلى الرياض.