نقل "دخيل القحطاني" إلى الرياض بالإخلاء الطبي بعد حادث مروري في حائل

وكان دخيّل قد تعرّض لحادث مروري يوم الخميس الماضي في حائل، برفقة ابن عمه مشهور "سناب شات" عبدالله بن مرداع آل عاطف القحطاني، المعروف بـ"أبو مرداع"، والذي تُوفي في موقع الحادث، إضافة إلى مشهور "سناب شات" بدر راشد السويدي الشمري، المعروف بـ"أبو حصة"، الذي أُصيب بكسور، وتوصف حالته الصحية بالمستقرة.