طالبة بجامعة شقراء تُطوِّر "قبعة ذكية" لحماية مرضى الصرع

كثيرًا ما كانت المضاعفات المفاجئة لنوبات الصرع أخطر من المرض ذاته؛ إذ قد يصاب المريض بإصابات بالغة من جراء السقوط والاصطدام بالأرض، أو إذا كان وحيدًا في مكان أو موقع لا يوفر له الحماية اللازمة أثناء نوبة الصرع؛ وهو ما كان يؤرق ويقلق المرضى وذويهم على سلامتهم، ويخافون عليهم من نتائج هذه النوبات المفاجئة.