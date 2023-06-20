طالبة بجامعة شقراء تُطوِّر "قبعة ذكية" لحماية مرضى الصرع

كثيرًا ما كانت المضاعفات المفاجئة لنوبات الصرع أخطر من المرض ذاته؛ إذ قد يصاب المريض بإصابات بالغة من جراء السقوط والاصطدام بالأرض، أو إذا كان وحيدًا في مكان أو موقع لا يوفر له الحماية اللازمة أثناء نوبة الصرع؛ وهو ما كان يؤرق ويقلق المرضى وذويهم على سلامتهم، ويخافون عليهم من نتائج هذه النوبات المفاجئة.
طالبة جامعة شقراء ديمة خالد الحسيني، من كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، تعمل على تطوير ابتكار لحماية مرضى الصرع من هذه المضاعفات، ويساعدهم على أن يحظوا بحياة طبيعية خالية من الخوف والقلق -بإذن الله-، وحماية ذويهم من القلق المستمر عليهم من خلال قبعة ذكية، يمكنها التنبؤ بنوبة الصرع قبل حدوثها بدقائق معدودة، وتنبيه الأجهزة المتصلة بها؛ ما يتيح المجال للمريض وذويه لاتخاذ الحيطة والحذر والاستعداد لها، وتجنب الاصطدام والسقوط.
ويهدف الابتكار الذي تعمل على تطويره الطالبة ديمة الحسيني إلى حل المشاكل النفسية والجسدية المرتبطة بنوبات الصرع، بداية بتضمين جهاز wireless headband EEG الذي يحتوي على تقنية الـ Bluetooth، ويعمل ببطارية قابلة لإعادة الشحن، يمتد عمرها لأكثر من 20 ساعة؛ إذ يقيس الجهاز ٥ مناطق بالدماغ، وتم اختباره من الشركة المصنِّعة له، وأظهر فاعليته في قياسات الدماغ بصفاء عالٍ، وبالوقت الحقيقي.
وعند تمكين الجهاز ليقيس الموجات الكهرومغناطيسية، ويتنبأ بحدوثها قبل دقائق عدة، سيتم من خلال تقنية الـBluetooth إرسال إشعار للجهاز المرتبط به؛ لينبه المريض بحدوث النوبة، كما ستتم إضافة ميزة ربط التطبيق المرتبط بالـWi-Fi؛ ليتم إرسال إشعار أيضًا لأجهزة ذويه المرتبطة عن طريق استخدام التطبيق نفسه، وربط الأجهزة بالمريض المخصص؛ ليحصلوا على تحديثات مستمرة له.
ولتسهيل وصول الأهل للمريض سيتم دمج شريحة GPS، يتم ربطها مع تطبيق Google Maps، أو مع تطبيق القراءات؛ لتسهيل وصولهم، ومعرفة مكان المريض قبل حدوث النوبة؛ ليتمكنوا من مساعدته بالوقت المناسب.
كما تعمل الباحثة على تضمين بالون قوي وصغير، يحيط برأس المريض؛ لحمايته أثناء النوبة، مماثل للبالون الذي يتم منه تصنيع إطارات الدراجات الهوائية، ويتم نفخه لمدة عشر دقائق، يبدأ عن طريق حساس الحركة قبل السقوط، ويتم إعادة البالون لوضعة الطبيعي بعد مُضي عشر دقائق؛ لاحتوائه على جهاز الـ Portable Air Compressor Mini Tire Inflator بميزة حساس للنفخ، ولسحب الهواء.
وسيتضمن الجهاز مؤقتًا، يتم تشغيله حين تبدأ النوبة بأمر من خاصية الـBluetooth المضمنة بجهاز الـ EEG؛ لترسل بعد مُضي خمس دقائق تنبيهًا للطوارئ ومقدمي الرعاية الصحية متضمنًا (موقع المريض المحدد بشريحة الـGPS، والقراءة الحالية للموجات الكهرومغناطيسية، مع شرح موجز لتشخيص الحالة متضمنًا ملفات المستشفى)، وذلك بعد إضافة خاصية استقبال التنبيهات لهذا الابتكار في برنامج ملف المريض الإلكتروني المعتمد بالسعودية، الذي سيساهم -بإذن الله- في وصول هذه المعلومات في الوقت المناسب؛ ما يسمح بتلقي المريض الرعاية الطبية اللازمة في حينها.