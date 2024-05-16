"إثراء" يعلن عقد "قمة الاتزان الرقمي" "سينك" بمشاركة 20 دولة

ويتطلع المركز إلى بحث علاقة الإنسان بالتقنية وإنشاء قنوات وعي لمعرفة كيفية التعامل مع المحتوى الرقمي، مما يؤدي إلى تحسين مستوى الرفاهية الرقمية، وصولًا إلى معايير وضوابط للسيطرة على الحياة التقنية بكل أدواتها ووسائلها، لا سيما أن أعمال القمة التي تنطلق بحضور قادة ومفكرين في القطاع التقني.