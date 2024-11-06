"البواردي" يجتمع بمزارعي التمور في شقراء لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات لمهرجان التمور

وشدد "البواردي" على ضرورة التجديد في التسويق والتنويع في أساليب البيع، وتضافر الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة للوصول بالمهرجان لهذا العام إلى أفضل النتائج من خلال الفعاليّات والمبادرات المقامة، والتي تستهدف جميع شرائح المجتمع، وتلبي احتياجات السياح وزوار المحافظة، إضافة إلى تهيئة كل المواقع والخدمات من أجل نجاح المهرجان، مشددًا على ضرورة البدء في تنفيذ جميع الأعمال والاستعدادات والتجهيزات المتعلقة بالمهرجان في وقت مبكر.