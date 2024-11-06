"البواردي" يجتمع بمزارعي التمور في شقراء لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات لمهرجان التمور

عقد محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، في ديوان المحافظة، اجتماعًا بمزارعي التمور المميزين في المنطقة، بحضور مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء محمد أبا حسين؛ لمناقشة الاستعدادات لمهرجان التمور وبحث أهم التجهيزات والإجراءات اللازمة لإنجاحه.
واستهل محافظ شقراء الاجتماع بالتشديد على أهمية المهرجان في التعريف بما تشهده المحافظة من نهضة تنموية واقتصادية وسياحية متميزة، بفضل الله ثم بفضل الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة؛ منوهًا بما تزخر به محافظة شقراء من مقومات سياحية، وتنوع بيئي وتراثي، يمثل مميزات جاذبة للاستثمار في كل المجالات.
وشدد "البواردي" على ضرورة التجديد في التسويق والتنويع في أساليب البيع، وتضافر الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة للوصول بالمهرجان لهذا العام إلى أفضل النتائج من خلال الفعاليّات والمبادرات المقامة، والتي تستهدف جميع شرائح المجتمع، وتلبي احتياجات السياح وزوار المحافظة، إضافة إلى تهيئة كل المواقع والخدمات من أجل نجاح المهرجان، مشددًا على ضرورة البدء في تنفيذ جميع الأعمال والاستعدادات والتجهيزات المتعلقة بالمهرجان في وقت مبكر.
وقدّم محافظ شقراء شكره للقيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود لجميع المناطق والمحافظات لتنمية المجتمعات المحلية، كما قدّم الشكر للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، على تشجيعهم واهتمامهم بمثل هذه المهرجانات التي تحقق تنمية المجتمعات المحلية، وتعزز السياحة وجودة الحياة في المحافظات ومراكزها.
وتخلل الاجتماع مناقشة الموعد المناسب لإقامة المهرجان والمكان الملائم لتنفيذ فعاليّاته، إضافة إلى أهم المقومات لإنجاح المهرجان، وتم الاتفاق على أن يتم الرفع للجهة المختصة بتنفيذ المهرجان في الثاني من شهر رجب القادم، في صالات البلدية للمؤتمرات والاجتماعات بجوار نادي الوشم، ليكون متوافقًا مع إجازة منتصف العام الدراسي.