الأمن البيئي يضبط مواطنين شرعوا في الصيد دون ترخيص ويصادر أسلحة وذخائر في محمية الإمام تركي

وفي محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لعدم التزامه بتعليمات المحافظة على الغطاء النباتي، بعد إشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لذلك، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مبينةً أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة في الغابات والمتنزهات الوطنية تصل إلى (3,000) ريال.