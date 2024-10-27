مذكرات تفاهم وحلول مبتكرة.. مشاركة مميزة لـ "ثقة" في جايتكس

وأبرمت "ثقة" خلال مشاركتها في المعرض، مذكرات تفاهم مع جهات عدة من أجل تعزيز جهودها في تطوير حلول مبتكرة لتحسين قطاع النقل في المملكة، والمساهمة في تحسين جودة أداء الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة، حيث وقعت مذكرة تفاهم مع شركة أكسنتشر العالمية للاستشارات الإدارية والخدمات المهنية، بحضور المهندس بدر العُمري، ومدير مبيعات أكسنتشر في الشرق الأوسط محمد الخوتاني، والتي تهدف إلى تطوير وتنفيذ حلول مبتكرة لتحسين العمليات والتقنيات في قطاع النقل داخل المملكة، ودعم التحول الرقمي في قطاع النقل من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتقديم الدعم الاستشاري لتطبيق مفهوم المنصات الموحدة للتنقل.