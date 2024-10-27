مذكرات تفاهم وحلول مبتكرة.. مشاركة مميزة لـ "ثقة" في جايتكس

اختتمت شركة "ثقة" مشاركتها في معرض "جايتكس"، والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14-18 أكتوبر الجاري، حيث استعرضت خلال مشاركتها أحدث خدماتها في مجال الحلول والخدمات الذكية والمبتكرة، كما كشفت عن أبرز منتجاتها في مختلف القطاعات.
وأبرمت "ثقة" خلال مشاركتها في المعرض، مذكرات تفاهم مع جهات عدة من أجل تعزيز جهودها في تطوير حلول مبتكرة لتحسين قطاع النقل في المملكة، والمساهمة في تحسين جودة أداء الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة، حيث وقعت مذكرة تفاهم مع شركة أكسنتشر العالمية للاستشارات الإدارية والخدمات المهنية، بحضور المهندس بدر العُمري، ومدير مبيعات أكسنتشر في الشرق الأوسط محمد الخوتاني، والتي تهدف إلى تطوير وتنفيذ حلول مبتكرة لتحسين العمليات والتقنيات في قطاع النقل داخل المملكة، ودعم التحول الرقمي في قطاع النقل من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتقديم الدعم الاستشاري لتطبيق مفهوم المنصات الموحدة للتنقل.
كما وقعت "ثقة" مذكرة تفاهم مع شركة GP solution لتعزيز التعاون في تطوير حلول مبتكرة لتحسين قطاع النقل في المملكة، حيث مثّل شركة (ثقة) في مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري والشراكات الاستراتيجية المهندس بدر العُمري، ومن جانب شركة GP solution الرئيس التنفيذي جمشيد جايبولاييف.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطبيق حلول الـ Mobility as a Service لدمج مختلف وسائل النقل ضمن منصة واحدة، بالإضافة إلى تقديم حلول نقل متكاملة وسلسة، وتطوير حلول تساهم في الاعتماد على وسائل النقل العام ودعم التطور في مجال التنقل الحضري.
ووقعت "ثقة" أيضاً مذكرة تفاهم مع شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية، والتي تهدف إلى بحث ودراسة التعاون المشترك لتطوير وتنفيذ الأعمال في مجالات الخدمات المهنية المحلية في التفتيش والاختبار وإصدار الشهادات والمعايرة والتدريب المهني وذلك في العديد من القطاعات من أبرزها: مصادقة وتدقيق البيانات الصناعية المتعلقة بالترخيص الصناعي، نطاق المعايرة والقياسات، الانبعاثات الكربونية، نطاق الصحة والسلامة المهنية والبيئية، السوق الإلكتروني للمعايرة.
وتضمنت سلسلة مذكرات التفاهم توقيع "ثقة" مع شركة تخارج لتطوير الأعمال بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك للاستفادة من المنتجات، والتعاون في مجال البحث والابتكار في مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، وبحث وتقييم فرص التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي.
وحظي جناح "ثقة" في معرض "جايتكس" بالعديد من الزيارات الرسمية، حيث استقبل معالي الشيخ نهيان آل مبارك عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي اطلع على أبرز إنجازات الشركة في تمكين القطاعات كافة.
كما شهد جناح "ثقة" زيارة الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، والأمين العام لمجمع الملك سلمان للغة العربية الدكتور عبدالله الوشمي، اللذين اطلعا على إسهامات الشركة في التحول الرقمي والحلول المبتكرة التي تقدمها في مختلف القطاعات.
يذكر أن مشاركة "ثقة" في معرض "جايتكس" تأتي في إطار إيمانها بدورها الرائد في تقديم المنتجات والخدمات الذكية والمبتكرة والتي تعكس سعيها الدائم لمواصلة ابتكار وتطوير الحلول الرقمية في مختلف القطاعات.