ضمن مبادرة ولي العهد..اجتماع رفيع المستوى حول تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني

وكشف أن بيانات الاستطلاع والدراسة الميدانية لعام 2025، التي جُمعت في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية من متخصصات حاليات في مجال الأمن السيبراني وطالبات جامعيات مهتمات بالمجال، تؤكد أن النساء لا يزلن يواجهن التحديات نفسها التي تضمنها التقرير الصادر عن المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022م؛ وأجمع ما يقرب من 64% من المشاركين في الاستطلاع، على أن تمثيل المرأة في هذا المجال لا يزال ضعيفًا على نحو ملحوظ, وتتمحور تحديات نقص التمثيل في جميع المراحل الأربع لمسار المرأة المهني، المشار إليها في تقرير عام 2022، وهي: مسار البدء والتأهيل، ومسار التوظيف، ومسار الاحتفاظ بالموظفين، ومسار التقدم الوظيفي.