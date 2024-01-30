"مهرجان الكليجا" يستعد لاستقبال زواره في النسخة الـ 15 يوم 8 فبراير

وأكد، أن المهرجان بمسيرته التي وصلت إلى 15 عاماً قد أسس لقاعدة بيانات وإرث مهني واستثماري ضخم، تمثل في تجاوز الشركات والمصانع المشاركة، خلال تلك الفترة، لأكثر من 500 شركة ومؤسسة ومعمل متخصصة بالأكلات والمنتجات الشعبية، وشارك أكثر من أربع دول خليجية، كما تواجد "الكليجا" كمنتج وعلامة لتمثيل المنطقة والمملكة في عدة مناسبات في دول فرنسا وإيطاليا والبرازيل والعراق ومصر.

وأشار إلى أن "غرفة القصيم" وبرغبة قياداتها حرصت على تنظيم وتشغيل المهرجان، لضمان خدمة الأسر بشكل مجاني يعزز مداخيلها ومكتسباتها المالية والمهنية.