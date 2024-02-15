وزير العدل يوجه بإطلاق النسخة المطورة من تطبيق ناجز

وأوضحت وزارة العدل، أن عملية تطوير التطبيق جاءت ضمن خطة التوسع في خدمات التطبيق، واستندت على مجموعة من الركائز أبرزها تقييم تجربة المستفيدين من التطبيق خلال الفترة السابقة، ومن ثم معالجة وتحسين تجربتهم بحسب احتياجاتهم؛ ليكون محورها سهولة وسلاسة الوصول والحصول على الخدمة.