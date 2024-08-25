دهان "نوتس كلير" و دهان "ماجنتيك" لعودة مدرسية مليئة بالإلهام والإبداع

- يمنح الأسطح المطبقة خاصية الجذب المغناطيسي.

- تنظيم أفضل، يساعد على تنظيم الملاحظات والأدوات الصغيرة بدون الحاجة إلى دبابيس أو شرائط لاصقة.

- تعدد الاستخدامات، يمكن استخدامه في المكاتب، الفصول الدراسية، والمنازل لتعزيز التنظيم والإنتاجية.

- تركيبة خالية من المذيبات وعديمة الرائحة مع مقاومة ممتازة للبكتيريا والفطريات.

- قوة التصاق ممتازة مع سهولة التطبيق.