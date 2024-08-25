دهان "نوتس كلير" و دهان "ماجنتيك" لعودة مدرسية مليئة بالإلهام والإبداع

أكدت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه في ظل التطورات السريعة التي يشهدها عالم التعليم، يأتي دهان نوتس كلير ودهان ماجنتيك كأداتين مبتكرتين تدعمان العملية التعليمية وتعززان من التفاعل والنمو الفكري، ومع عودة المدارس، يمكن أن يكونا مفتاحين لتجديد بيئة التعليم، مانحين فرصة لتحويل أي سطح أملس إلى مساحة تفاعلية تساهم في خلق بيئة تعليمية تحفز الطلاب وتساعدهم على التفكير والتحليل، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام دهان نوتس كلير ودهان ماجنتيك في المنازل، مما يوفر للآباء فرصة تشجيع أطفالهم على التعلم والابتكار في بيئة مريحة، كما يمكن للأطفال استخدامهما لتدوين أفكارهم وملاحظاتهم، أو حتى لممارسة المهارات الكتابية والرسم.
دهان نوتس كلير هو طلاء خاص يمكنه تحويل مختلف الأسطح الناعمة إلى سبورة بيضاء قابلة للكتابة بفضل تركيبته الفريدة، يمكن استخدام أقلام السبورة القابلة للمسح على هذه المساحة ومسح الكتابة بكل سهولة، مما يجعلها مثالية للمكاتب، الفصول الدراسية، والمنازل.
- يتيح تحويل الأسطح إلى سبورة بيضاء مع استخدام واسع للمساحة.
- يساعد على تدوين الأفكار، التخطيط، والتعليم بطريقة تفاعلية.
- يمكن تنظيف الجدران بسهولة باستخدام قطعة قماش جافة أو ممسحة.
- يمتاز نوتس كلير بمقاومته العالية لمواد الكتابة والرسم مع التصاق ممتاز على الأسطح الجديدة والمدهونة قديماً.
- منخفض المواد العضوية المتطايرة ورائحة منخفضة مع مقاومة ممتازة للمواد الكيميائية.
- يمتاز بمتانة ومرونة عالية وقابلية ممتازة للغسيل.
دهان ماجنتيك هو طلاء يحتوي على جزيئات معدنية دقيقة تمكنه من جذب المغناطيس، ويُستخدم هذا الدهان لتحويل الأسطح العادية إلى أسطح ممغنطة، ويمكن استخدامها لتعليق الملاحظات، الصور، والأدوات المغناطيسية.
- يمنح الأسطح المطبقة خاصية الجذب المغناطيسي.
- تنظيم أفضل، يساعد على تنظيم الملاحظات والأدوات الصغيرة بدون الحاجة إلى دبابيس أو شرائط لاصقة.
- تعدد الاستخدامات، يمكن استخدامه في المكاتب، الفصول الدراسية، والمنازل لتعزيز التنظيم والإنتاجية.
- تركيبة خالية من المذيبات وعديمة الرائحة مع مقاومة ممتازة للبكتيريا والفطريات.
- قوة التصاق ممتازة مع سهولة التطبيق.