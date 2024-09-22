الدكتور صالح طاوي: اليوم الوطني مناسبة غالية تُذكّرنا بماضي مشرف ومستقبل مشرق

ويختتم بقوله: "نحن عندما نحتفل بهذه المناسبة إنما نستذكر هذا التطور غير المسبوق في خدمات حجاج وزوار بيت الله الحرام ومسجد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث بلغ عدد الزوار أضعاف ما بلغته في السنوات التي مضت، كما أن هناك قائمة الإنجازات تطول ويصعب حصرها مهما طال المقال، ولا نملك إلا أن نشكر الله سبحانه أن هيّأ لهذه البلاد هذه القيادة الرشيدة، وندعو الله سبحانه وفي كل حين أن يحفظ وطننا وقيادتنا في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ بلادنا وقيادتها".