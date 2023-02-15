استعداداً لـ"كأس السعودية العالمي".. 166 جواداً محلياً تدخل الحجر

وتصل الخيل القادمة من اليابان (20 جواداً) يوم السابع عشر، وفي اليوم التالي، تصل الخيل البريطانية (13 جواداً) قادمة من لندن، بالإضافة إلى الخيل القادمة من أوروبا (15 جواداً) في اليوم ذاته.