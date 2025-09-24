جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا يستضيف "منتدى رؤية السعودية 2030"

ويمثّل منتدى رؤية السعودية 2030 جانبًا من أكثر من 700 فعّالية يستضيفها الجناح السعودي في إكسبو 2025 أوساكا، والتي يواصل تقديمها حتى نهاية المعرض العالمي في 13 أكتوبر المقبل، حيث يُقدِّم للزوّار طيفًا واسعًا من الفعاليات الثقافية، والتراثية، والفنية السعودية عبر برامج متنوعة من بينها: "أهلاً وسهلاً"، و"نحن السعودية"، وتجربة الواقع المعزّز "ذا بوتانيست"، إلى جانب عروض فنية تستضيفها الإستوديوهات الثقافية، إضافة إلى الرحلة الغامرة في القاعات والمعارض التفاعلية بالجناح، بدايةً من "المدن المتطوّرة"، و"البحار المستدامة"، و"القدرات البشرية اللامحدودة"، ووصولًا إلى "ذروة الابتكار"، وفيها يُمكن لكل زائر الاطلاع عن قرب على أثر المملكة عالميًا.