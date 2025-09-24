جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا يستضيف "منتدى رؤية السعودية 2030"

استضاف جناح المملكة المشارك في إكسبو 2025 أوساكا "منتدى رؤية السعودية 2030" ضمن برامجه التي تحتفي باليوم الوطني الـ95 للمملكة، بحضور الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان المفوّض العام لجناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، ومشاركة مجموعةً من قادة الفكر، والمبتكرين، وأصحاب الرؤية من داخل المملكة، لعرض خارطة الطريق الطموحة التي ترسم ملامح مستقبل المملكة، وتمحورت أعمال المنتدى حول الركائز الثلاث للرؤية، وهي: بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان، والمفوّض العام لجناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا الدكتور غازي بن فيصل بن زقر: "لم يكن منتدى رؤية السعودية 2030 مجرّد منصة عرض، بل شهادة حيّة على التحوّل والابتكار والتعاون العالمي".
وأضاف أن المنتدى جمع نخبةً من المبتكرين وصنّاع القرار، لتبادل الرؤى حول التقدم الملفت الذي أحرزته المملكة، ومع احتفالنا باليوم الوطني نكرّم الإرث العريق، ونتطلّع إلى مستقبل يرتكز على النمو المستدام، ويقوم على الشراكات الدولية".
وشهد المنتدى مشاركةَ الزوّار في برنامجٍ ثريٍّ تخللته جلساتٍ حواريةً، وأفلام قصيرة، وعروض تقديمية تفاعلية، وسلطت هذه الجلسات الضوء على ما حققته المملكة من تقدّم يحقق شروط التنمية المستدامة، وتنوّع اقتصادي كبير، وتحوّل اجتماعي بنّاء.
واستضافت الجلسات مسؤولين حكوميين سعوديين رفيعي المستوى، ومتحدثين من المستوى التنفيذي، ومن بينهم الرئيس التنفيذي لمركز برنامج التحول الوطني المهندس فواز الرابح والرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية أنس المديفر، والمدير العام لمكتب تحقيق الرؤية معن نجادي، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة إكسبو 2030 الرياض ثامر السعدون، والرئيس التنفيذي للمربع الجديد مايكل دايك.
وتناول المنتدى محاور متعددة عبر جلساتٍ حواريّة، وحلقاتٍ نقاشية، ومن أبرزها حلقة نقاشية مع برنامج تنمية القدرات البشرية حول إطلاق العنان للإمكانات البشرية، والازدهار المشترك في المملكة، وحوارٍ مع وزارة الرياضة، وعرضٍ تقديمي من مطار الملك سلمان الدولي، إضافةً إلى رؤى من الصندوق الثقافي استعرضت كيف يمكن للثقافة أن تتحوَّل إلى قوةٍ اقتصادية فاعلة، وجلسةٍ نقاشية حول مبادرة السعودية الخضراء التي أعادت صياغة مفهوم الاستدامة العالمية في إطار رؤية 2030.
ويمثّل منتدى رؤية السعودية 2030 جانبًا من أكثر من 700 فعّالية يستضيفها الجناح السعودي في إكسبو 2025 أوساكا، والتي يواصل تقديمها حتى نهاية المعرض العالمي في 13 أكتوبر المقبل، حيث يُقدِّم للزوّار طيفًا واسعًا من الفعاليات الثقافية، والتراثية، والفنية السعودية عبر برامج متنوعة من بينها: "أهلاً وسهلاً"، و"نحن السعودية"، وتجربة الواقع المعزّز "ذا بوتانيست"، إلى جانب عروض فنية تستضيفها الإستوديوهات الثقافية، إضافة إلى الرحلة الغامرة في القاعات والمعارض التفاعلية بالجناح، بدايةً من "المدن المتطوّرة"، و"البحار المستدامة"، و"القدرات البشرية اللامحدودة"، ووصولًا إلى "ذروة الابتكار"، وفيها يُمكن لكل زائر الاطلاع عن قرب على أثر المملكة عالميًا.