سحب رعدية وزخات أمطار متفاوتة الغزارة على مرتفعات جازان

وحول توقعات الطقس ليوم غدٍ الثلاثاء، فمن المتوقع استمرار تدفق كميات من الرطوبة المدارية نحو القطاع الجنوبي الغربي من المملكة، ما يدعم تجدد تشكل السحب الركامية الرعدية في سماء جازان، فيما يتجدد تساقط الأمطار في ساعات ما بعد الظهر والعصر، والتي لا يُستبعد أن تكون غزيرة أحياناً ومُترافقة بزخات من البَرَد.