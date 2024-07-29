سحب رعدية وزخات أمطار متفاوتة الغزارة على مرتفعات جازان

تتأثر حاليًا، أجزاء من مرتفعات جازان بأحوال جوية غير مستقرة، تترافق بتشكل السحب الركامية الرعدية وهطول زخات من الأمطار بغزارة متفاوتة.
وبحسب موقع "طقس العرب" ستبقى فرص الأمطار مستمرة خلال الساعات القليلة القادمة، على أن تبدأ السحب بالتراجع مع ساعات الليل الأولى ليعود الطقس للاستقرار.
وحول توقعات الطقس ليوم غدٍ الثلاثاء، فمن المتوقع استمرار تدفق كميات من الرطوبة المدارية نحو القطاع الجنوبي الغربي من المملكة، ما يدعم تجدد تشكل السحب الركامية الرعدية في سماء جازان، فيما يتجدد تساقط الأمطار في ساعات ما بعد الظهر والعصر، والتي لا يُستبعد أن تكون غزيرة أحياناً ومُترافقة بزخات من البَرَد.