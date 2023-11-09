"استعدوا لملابس الشتاء".. "الأرصاد": أقل من 23 يومًا على دخول فصل الشتاء "فيديو"

قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: بقي أقل من 23 يومًا على دخول فصل الشتاء أرصاديًّا في المملكة؛ مشيرًا إلى أن الحالة الجوية سترافقها أولى موجات الهواء البارد، وستؤثر على مناطق شمال المملكة، ثم منطقة القصيم وحائل والرياض تباعًا، وسيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، "استعدوا للملابس الشتوية".
وتابع: هذه الأيام تتوالى فيها انخفاضات درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ خاصة الدرجات الصغرى، ودخول الشتاء أرصاديًّا سيكون في اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل؛ فيما سيكون فلكيًّا يوم 22 و23 من الشهر.