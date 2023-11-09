"استعدوا لملابس الشتاء".. "الأرصاد": أقل من 23 يومًا على دخول فصل الشتاء "فيديو"

قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: بقي أقل من 23 يومًا على دخول فصل الشتاء أرصاديًّا في المملكة؛ مشيرًا إلى أن الحالة الجوية سترافقها أولى موجات الهواء البارد، وستؤثر على مناطق شمال المملكة، ثم منطقة القصيم وحائل والرياض تباعًا، وسيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، "استعدوا للملابس الشتوية".