"فيصل بن فرحان" يبحث فرص تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة وأوكرانيا

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اليوم، وزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا، وذلك على هامش "قمة السلام في أوكرانيا"، المنعقدة في مدينة لوتسيرن السويسرية.