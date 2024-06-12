"نائب غرفة المدينة".. الحويزي أيقونة التجارة الذي رفع مجالس الأعمال إلى أكثر من 40 مجلسًا

وقال الصاعدي: انطلاقنا من العاصمة الرياض مع هذا التحالف الذي يقوده حسن الحويزي الذي يُعد من القادة المؤثرين في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والذي وقّع على استلام المنطقة اللوجستية السعودية بجيبوتي، وستكون بداية عمل كبير بمشيئة الله تعالى، وحقبة جديدة من العلاقة الاقتصادية بين البلدين؛ فضلًا عن تأسيس مجلس أعمال بين المملكة وإثيوبيا، يأتي ثمرة لجهود مستمرة وبرغبة مشتركة، وسيوفر منصة فاعلة لرجال الأعمال السعوديين والإثيوبيين للتعريف والترويج لأنشطتهم، وإقامة شراكات تجارية.