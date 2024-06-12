"نائب غرفة المدينة".. الحويزي أيقونة التجارة الذي رفع مجالس الأعمال إلى أكثر من 40 مجلسًا

أثنى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة نايف بن عودة الصاعدي على التحالف الذي قاده اتحاد الغرف السعودية إلى جيبوتي وإثيوبيا والذي يقوده رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن معجب الحويزي، والذي عقد خلاله شراكات تجارية واستثمارية فاعلة ترفع من مساهمة القطاع الخاص في التجارة الخارجية.
وقال الصاعدي: انطلاقنا من العاصمة الرياض مع هذا التحالف الذي يقوده حسن الحويزي الذي يُعد من القادة المؤثرين في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والذي وقّع على استلام المنطقة اللوجستية السعودية بجيبوتي، وستكون بداية عمل كبير بمشيئة الله تعالى، وحقبة جديدة من العلاقة الاقتصادية بين البلدين؛ فضلًا عن تأسيس مجلس أعمال بين المملكة وإثيوبيا، يأتي ثمرة لجهود مستمرة وبرغبة مشتركة، وسيوفر منصة فاعلة لرجال الأعمال السعوديين والإثيوبيين للتعريف والترويج لأنشطتهم، وإقامة شراكات تجارية.
وبيّن الصاعدي أنه من منطلق رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030؛ فقد رفع حسن الحويزي عدد مجالس الأعمال إلى أكثر من 40 مجلسًا ووضع مستهدفًا عاليًا لعدد المجالس بقرابة 70 مجلسًا خلال السنوات القادمة، وهذا يعد رقمًا غير مسبوق.
وأكد الصاعدي، أن حسن الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية صاحب القرار الجريء وأيقونة الاقتصاد وعراب تطوير مجالس الأعمال التجارية؛ يتمتع بخبرة واسعة، ونجح نجاحًا باهرًا في اتحاد الغرف السعودية، جمع وانطلق وفاوض واتفق، فيحق لنا الفخر بهذا الرجل الذي قاد تحالفات ناجحة في العديد من الدول.