وزير البيئة يوقّع عقد إنشاء سد وادي الليث بطاقة استيعابية تتجاوز 84 مليون م³

وأشارت إلى أن سد وادي الليث يقع غرب المملكة على بُعد 45 كيلومترًا عن محافظة الليث، و25 كيلومترًا عن مركز غميقة، وتصل القدرة الاستيعابية للسد إلى أكثر من 84 مليون متر مكعب، وتبلغ مساحة الحوض التجميعي للوادي عند موقع السد نحو 1890 كيلومترًا مربعًا، وطول السد 420 متراً، فيما يبلغ ارتفاعه 45 مترًا.