وكالة الأساطير تختتم أعمالها في بطولة العالم لرفع الأثقال

اختتمت وكالة الأساطير للدعاية والإعلان، أعمالها في بطولة العالم لرفع الأثقال بالرياض، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، بعد المساهمة في دعم الحدث على المستوى الاتصالي والإعلامي طيلة الشهور الأربع الماضية، وسط تداول عالمي للحدث الذي شارك فيه 900 رباع ورباعة من 170 دولة.
واختار الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، وكالة الأساطير نظير خبراتها في مجال العلاقات العامة والاتصال، لتقديم خدماتها الاستشارية والتنفيذية، عبر وضع خطط التواصل، وتقارير الرصد والمتابعة على مدار الساعة، مع إنشاء المحتويات المخصصة للجمهور الدولي حول العالم.
وتُعَد "الأساطير" وكالةً سعودية تأسست أواخر 2019، وتملك نخبة من المتخصصين في بناء الاستراتيجيات الاتصالية وقيادة الحملات التسويقية والإعلامية، وتعتبر أبرز مشاريعها المنفذة في 2023، إطلاق "فمتيك" إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وحملة موسم الحج 1444هـ، وسباق فورمولا جائزة كور الدرعية إي بري، وطواف السعودية مع وزارة الرياضة في العلا، وماراثون الرياض الدولي.