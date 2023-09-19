وكالة الأساطير تختتم أعمالها في بطولة العالم لرفع الأثقال

اختتمت وكالة الأساطير للدعاية والإعلان، أعمالها في بطولة العالم لرفع الأثقال بالرياض، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، بعد المساهمة في دعم الحدث على المستوى الاتصالي والإعلامي طيلة الشهور الأربع الماضية، وسط تداول عالمي للحدث الذي شارك فيه 900 رباع ورباعة من 170 دولة.