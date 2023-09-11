يستمر 3 أشهر.. انطلاق المعسكر العلمي "مسبار7" بمشاركة 121 طالبًا من مستفيدي "بناء"

ويهدف المعسكر إلى تعريف الطلاب بأحدث التخصصات الجامعية الواعدة التي ترتبط ارتباطًا وثيقـًا بأولويات التنمية ومقتضياتها وتخـدم مرتكزات رؤية 2030 وتحقق أهدافها إلى جانب اكتشاف ميول المشاركين وصناعة مبتكرين اجتماعيين مزودين بمنهجية واضحة وأدوات عملية، بالإضافة إلى زيادة الأثر المعرفي في مجالات المستقبل العلمية، وتنمية المهارات المعرفية والاجتماعية ورفع روح المنافسة والعمل ضمن الفريق وزيادة مدارك وأدوات التفكير.