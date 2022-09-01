وزير التعليم يشارك في اجتماع وزراء التعليم بدول مجموعة العشرين بإندونيسيا

ويناقش الاجتماع الوزاري للتعليم -تحت الرئاسة الإندونيسية- عددًا من الأولويات، التي تنطلق من تعزيز الالتزام بتقديم تعليم شامل ومنصف وعالي الجودة؛ متضمنًا استعراض الاستراتيجيات الرئيسية للتغلب على الزيادة المتسارعة في عدم المساواة والفقر التعليمي، إضافة إلى مناقشة الاستراتيجيات والسياسات الممكنة لاستخدام التقنيات الرقمية في التعليم، إلى جانب الأولوية الثالثة حول التضامن والشراكات؛ لاستعراض أوجه التعاون الناجحة بين القطاعات المتعددة محليًّا ودوليًّا، بما يحقق الجودة والشمولية في التعليم؛ فيما تستعرض الأولوية الرابعة مستقبل سوق العمل بعد جائحة فيروس كورونا.