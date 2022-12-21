بلدية سبت الجارة تُباشر فتح طرق القرى وتزيل مخلفات الأمطار والسيول

وتقوم البلدية بعد كل يوم ماطر، بتفقد طرق هذه القرى حسب الحاجة والأولوية للتسهيل على الأهالي بفتح وردم طرقهم التي خرّبتها السيول حتى لا يتسبب اندثارها في عزل السكان، كما تقوم معدات البلدية بتنظيف الطرق المسفلتة من آثار طمر السيول؛ خصوصًا أن أغلب تلك الطرق تشق الأودية والشعاب والرمال المتحركة، بالإضافة إلى قيامها بمساندة آليات الدفاع المدني ضمن فريق الطوارئ والأزمات متى ما استدعت الحاجة.