بلدية سبت الجارة تُباشر فتح طرق القرى وتزيل مخلفات الأمطار والسيول

تستنفر بلدية مركز سبت الجارة بني عيسى، جهودها منذ بداية موسم الأمطار لمواجهة الأضرار التي تُخَلّفها السيول من مستنقعات، واندثار طرق القرى الوعرة التي سرعان ما تتسبب الأمطار في اختفائها؛ بسبب طبيعتها الجبلية وأخرى ذات كثبان رملية.
وتقوم البلدية بعد كل يوم ماطر، بتفقد طرق هذه القرى حسب الحاجة والأولوية للتسهيل على الأهالي بفتح وردم طرقهم التي خرّبتها السيول حتى لا يتسبب اندثارها في عزل السكان، كما تقوم معدات البلدية بتنظيف الطرق المسفلتة من آثار طمر السيول؛ خصوصًا أن أغلب تلك الطرق تشق الأودية والشعاب والرمال المتحركة، بالإضافة إلى قيامها بمساندة آليات الدفاع المدني ضمن فريق الطوارئ والأزمات متى ما استدعت الحاجة.
جدير بالذكر أن مركز سبت الجارة بني عيسى، يخدم منطقة شاسعة ويضم عددًا من الطرق العامة والبلدية التي تمر بها الكثير من الأودية والشعاب التي تحتاج إلى الجهد والمعدات لتكون جاهزة للعمل في أكثر من موقع وقت هطول الأمطار وجريان تلك الأودية التي دائمًا ما تتسبب في قطع الطرق لعدة ساعات نتيجة طمر السيول والوحل؛ مما يُحتّم سرعة تدخل المعدات الثقيلة وفتح الطرق بعد انخفاض منسوب المياه.