رابطة العالم الإسلامي تُجَدد إدانتها للعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين

وأهاب بأهمية العمل على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كل الممارسات التي تُقَوّض فرص الحل، وتدفع ثمنها الأرواح البريئة؛ مجددًا التأكيد على موقف رابطة العالم الإسلامي الرافض لكل الانتهاكات الإسرائيلية الخطرة في الأراضي المحتلة.