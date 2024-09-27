مدير تعليم الطائف: 1700 مدرسة اكتست باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني الـ94

في إطار فعاليات وبرامج اليوم الوطني الـ94، نفذت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف زيارة لعدد من الطلبة لمدراء عدد من الجهات الحكومية في المحافظة؛ بهدف الاطلاع على مسيرتهم التعليمية والمهنية كنماذج وقدوات وطنية ومهنية مشرفة، ولتعزيز القيم الوطنية في نفوسهم بمتابعة من قسم التوجيه الطلابي.