مدير تعليم الطائف: 1700 مدرسة اكتست باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني الـ94

في إطار فعاليات وبرامج اليوم الوطني الـ94، نفذت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف زيارة لعدد من الطلبة لمدراء عدد من الجهات الحكومية في المحافظة؛ بهدف الاطلاع على مسيرتهم التعليمية والمهنية كنماذج وقدوات وطنية ومهنية مشرفة، ولتعزيز القيم الوطنية في نفوسهم بمتابعة من قسم التوجيه الطلابي.
من جانبٍ آخر أعلنت الإدارةُ العامة للتعليم في محافظة الطائف موعدَ إعلان تطبيق اختبار منافس 2024م، والتي تستهدف طلبة المرحلة الثانوية لمدة 4 أيام، علمًا بأن التطبيق سيكون عبر منصة مدرستي أو منصة اختبار.
من جانبها دعت الإدارةُ طلبةَ مدارس التعليم العام إلى زيارة المعرض الفني لمخرجات مدارس التعليم العام، بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني "94"؛ بهدف تجسيد حبّ الوطن، وتأكيد الولاء للملك والانتماء للوطن، وتعزيز قيم المواطنة وتعميقها لدى منسوبي التعليم والمقام في متحف عروس المصايف، والمشاركة بالتعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن.
كما تُواصل مدارسُ الإدارة العامة للتعليم بالطائف فعالياتِ الاحتفاء باليوم الوطني 94 حسب خطة وزارة التعليم المعتمدة وتستمرّ حتى يوم الخميس المقبل.
وقال المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي لـ"سبق": إن "أكثر من 1700 مدرسة اكتست باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني 94 تحت شعار نحلم ونحقق".
وأشار إلى أنّ خطة الإدارة المعتمدة للاحتفاء باليوم الوطني تضمّنت 90 فعالية تحوي العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة المتنوعة التي تستهدف كافة المراحل العمرية.
وبيّن "الغامدي" أن "فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني تهدف إلى الاعتزاز بالدين الإسلامي الحنيف، وتعزيز قيم الانتماء للوطن، وإبراز دور المؤسس الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، وأبنائه في لمّ الشمل وتوحيد الوطن وتجسيد مشاعر الحب والولاء للقيادة الحكيمة، وتعزيز قيم المواطنة، وتقدير نعمة الأمن والأمان واللحمة الوطنية، والاعتزاز بدور الآباء والأمهات والأجداد في بناء الوطن".