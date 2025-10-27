"قوقل" تدرب طلاب جامعة سعود لحماية المجتمع من الهجمات السيبرانية

في خطوة لافتة تعكس الجهد الرسمي لتعزيز القدرات التقنية الوطنية، أعلنت منظمة Google.org عن تقديم منحة تدريبية لـ 100 طالب وطالبة من جامعة الملك سعود في مجال الأمن السيبراني.
ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات الأساسية لدى المتدربين وتأهيلهم لحماية 125 منظمة مجتمعية محلية من التهديدات السيبرانية، وذلك بالتعاون مع المنظمة غير الربحية Virtual Routes.
وجاء هذا الإعلان خلال زيارة أجرتها السيدة روث بورات، الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمارات في شركتي "ألفابت" و"قوقل"، إلى جامعة الملك سعود، حيث استقبلها رئيس مجلس إدارة الجامعة الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور علي بن محمد مسملي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار مبادرة "فرص الذكاء الاصطناعي" التي أطلقتها شركة "قوقل" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد الدكتور مسملي أن الزيارة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون مع "قوقل"، بوصفها من كبرى الشركات العالمية في التقنية والابتكار، مشيرًا إلى أن اللقاء ناقش إطلاق مبادرات موجهة للجامعة، إضافة إلى بحث فرص التعاون المستقبلي في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتعليم الرقمي، بما يدعم منظومة البحث والابتكار في المملكة.
من جهتها، أعربت بورات عن تقديرها للتعاون مع الجامعة، مؤكدةً إيمان "قوقل" بأهمية تعريف الشباب بتقنيات الذكاء الاصطناعي مبكرًا، باعتبارها مسؤولية مشتركة مع المؤسسات التعليمية.
وأشادت بإتاحة جامعة الملك سعود أدوات "جيميناي" (Gemini) للذكاء الاصطناعي مجانًا للطلاب، ما يمكّنهم من الاستفادة من مساعد ذكي متطور في مسيرتهم التعليمية.
وأضافت أن الشركة تتطلع إلى توسيع نطاق الشراكة لتمكين الشباب من الاستعداد للنجاح المستقبلي.
ويجسد هذا التعاون الريادة الرقمية لجامعة الملك سعود، وتماشيه مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم الابتكار والتحول التقني في شتى المجالات.