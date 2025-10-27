"قوقل" تدرب طلاب جامعة سعود لحماية المجتمع من الهجمات السيبرانية

وأكد الدكتور مسملي أن الزيارة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون مع "قوقل"، بوصفها من كبرى الشركات العالمية في التقنية والابتكار، مشيرًا إلى أن اللقاء ناقش إطلاق مبادرات موجهة للجامعة، إضافة إلى بحث فرص التعاون المستقبلي في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتعليم الرقمي، بما يدعم منظومة البحث والابتكار في المملكة.