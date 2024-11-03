"إعفاء ولا مقابل مالي للنشر".. 7 مزايا لتعديل عقد تأسيس الشركات وفق النظام الجديد

وفي التفاصيل، أكّدت الوزارة إمكانية استفادة الشركة الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنطبق عليها المعايير من متطلب الإعفاء من تعيين مراجع الحسابات وفقاً للنظام، والاستفادة من عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر في الوقت الراهن.