"إعفاء ولا مقابل مالي للنشر".. 7 مزايا لتعديل عقد تأسيس الشركات وفق النظام الجديد

دعت وزارة التجارة، أصحاب الشركات، إلى المبادرة بتعديل عقد التأسيس "النظام الأساس" وفقاً لأحكام نظام الشركات الجديد؛ وذلك عبر منصة الأعمال "http://business.sa"، مشيرة إلى 7 مزايا.
وفي التفاصيل، أكّدت الوزارة إمكانية استفادة الشركة الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنطبق عليها المعايير من متطلب الإعفاء من تعيين مراجع الحسابات وفقاً للنظام، والاستفادة من عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر في الوقت الراهن.
كما أشارت إلى إمكانية الاستفادة القصوى من الخدمات الإلكترونية المقدّمة للشركات من الجهات الحكومية، وإمكانية التحقّق من بيانات عقد التأسيس/النظام الأساس إلكترونياً من قِبل القطاعَيْن العام والخاص.
وأبانت أن تعديل عقد التأسيس "النظام الأساس" وفقاً لأحكام نظام الشركات الجديد يُتيح "تعديل كافة مواد عقد التأسيس/النظام الأساس الحالي، وتعديل عقد تأسيس الشركة.
كما نبّهت إلى أنه "من الممكن للشركات ذات العقود اليدوية والإلكترونية تقديم طلب تعديل عقد التأسيس، كما يمكن للشركات الصادرة بترخيص من وزارة الاستثمار تقديم طلب تعديل عقد التأسيس".