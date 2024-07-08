أكثر من 10 آلاف بلاغ تلقتها أمانة العاصمة المقدسة خلال موسم الحج

تجاوز عدد البلاغات التي استقبلتها صالة البلاغات بأمانة العاصمة المقدسة خلال موسم الحج (10,200) بلاغ في مواضيع وملاحظات متعددة شملت النظافة والإنارة والتشوه البصري والسيارات التالفة والتعديات والمخالفات الصحية في المنشآت الغذائية، بما في ذلك تدني مستوى النظافة بالمطاعم وسوء التخزين للأطعمة وغيرها.
وقد تم تسديد ما نسبته نحو 80% من إجمالي تلك البلاغات، وتوجيه جميع البلاغات إلى الإدارات المختصة ومتابعة الطلبات التي تحت الإجراء عن طريق فريق متخصص للمتابعة وإنهائها بالصورة المُرضية للعميل الكريم.
أوضح مدير عام تجربة العميل وخدمات المستثمرين المهندس وائل حلواني بأن الأمانة تتبع أفضل الأنظمة في استقبال وتسديد البلاغات من خلال فريق عمل متخصص من الموظفين الأكفاء الذين يمتلكون حساً عالياً في طرق التعامل مع المتصلين، مستمدين ذلك من خلال إلمامهم التام بمهارات التعامل مع العملاء على مدى 24 ساعة، وبما يتوافق مع جميع الأجهزة الإلكترونية الذكية، وتُرسل مباشرة إلى الإدارات المختصة، لتتم متابعة البلاغ والتأكد من حلها ومعالجتها وفق مدة زمنية معينة حسب اتفاقية مستوى تقديم الخدمة في وقت قياسي، مع إرسال رسالة (sms) للمبلغ برقم خاص للإبلاغ وأيضاً في حال تم إغلاق البلاغ.
وأشار المهندس حلواني إلى أن الأمانة تمكنت من إضافة العديد من القنوات الجديدة التي تتيح للعميل الكريم إيصال بلاغاته عبر وسائل متعددة وخلال فترة وجيزة، حيث فعّلت الأمانة استقبال البلاغات على رقم الواتساب (0539400940) بعدة لغات مثل: العربية والإنجليزية والأوردو والهندية والإندونيسية والماليزية وغيرها، إضافة إلى مركز العمليات (940) وتطبيق بلدي وتطبيق توكلنا ومأمور الأمانة، إلى جانب المنصات الرقمية للأمانة، لتقوم باستقبال بلاغات ومقترحات العملاء من المواطنين وضيوف الرحمن، والرد على الاستفسارات ومباشرتها في وقت قياسي مع إعطاء العميل لكود الإغلاق في حال إنهاء البلاغ بالصورة المُرضية.