أكثر من 10 آلاف بلاغ تلقتها أمانة العاصمة المقدسة خلال موسم الحج

أوضح مدير عام تجربة العميل وخدمات المستثمرين المهندس وائل حلواني بأن الأمانة تتبع أفضل الأنظمة في استقبال وتسديد البلاغات من خلال فريق عمل متخصص من الموظفين الأكفاء الذين يمتلكون حساً عالياً في طرق التعامل مع المتصلين، مستمدين ذلك من خلال إلمامهم التام بمهارات التعامل مع العملاء على مدى 24 ساعة، وبما يتوافق مع جميع الأجهزة الإلكترونية الذكية، وتُرسل مباشرة إلى الإدارات المختصة، لتتم متابعة البلاغ والتأكد من حلها ومعالجتها وفق مدة زمنية معينة حسب اتفاقية مستوى تقديم الخدمة في وقت قياسي، مع إرسال رسالة (sms) للمبلغ برقم خاص للإبلاغ وأيضاً في حال تم إغلاق البلاغ.