بوارج التحلية العملاقة تسهم في إمدادات المياه لمكة المكرمة والمدينة المنورة

كما عزّزت "التحلية" الإمداد من منظومات الشعيبة وينبع، بإنتاج المياه من محطات تحليتها العائمة العملاقة التي كانت نتاج مشروع مشترك بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة البحري، وهي عبارة عن وحدات إنتاج متنقلة لتحلية المياه المالحة مجهزة بأحدث التقنيات بكفاءة وجودة عالية؛ لمواجهة أي زيادة متوقعة أو طلب على المياه المحلّاة، والحفاظ على وفرة المياه المنتجة بمستويات عالية، وفق أفضل المعايير وأحدث الأنظمة، بطاقة إنتاجية للمحطات الثلاث إذا اجتمعت ما يبلغ 150 ألف متر مكعب يوميًّا، بواقع 50 ألف متر مكعب يوميًّا لكل بارجة.