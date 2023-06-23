بوارج التحلية العملاقة تسهم في إمدادات المياه لمكة المكرمة والمدينة المنورة

أكملت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة استعداداتها لتلبية الاحتياجات المائية لموسم حج عام ١٤٤٤هـ، بزيادة الإنتاج لإمداد منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بأكثر من 78.5 مليون متر مكعب من المياه المحلّاة، وزيادة الخزن الاستراتيجي في موسم الحج إلى مستويات قياسية هذا العام بـ6.3 مليون متر مكعب في مكة المكرمة، ودخول خزانات المغمس الأربعة لأول مرة، بقدرة 680 ألف متر مكعب.
كما عزّزت "التحلية" الإمداد من منظومات الشعيبة وينبع، بإنتاج المياه من محطات تحليتها العائمة العملاقة التي كانت نتاج مشروع مشترك بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة البحري، وهي عبارة عن وحدات إنتاج متنقلة لتحلية المياه المالحة مجهزة بأحدث التقنيات بكفاءة وجودة عالية؛ لمواجهة أي زيادة متوقعة أو طلب على المياه المحلّاة، والحفاظ على وفرة المياه المنتجة بمستويات عالية، وفق أفضل المعايير وأحدث الأنظمة، بطاقة إنتاجية للمحطات الثلاث إذا اجتمعت ما يبلغ 150 ألف متر مكعب يوميًّا، بواقع 50 ألف متر مكعب يوميًّا لكل بارجة.
هذا، ويبلغ حجم مساحة البناء في البارجة للمحطة الواحدة 20 ألف متر مربع، وروعي في تصميم هذه المحطات العائمة أن تكون صديقة للبيئة تعمل بتقنية التناضح العكسي الاقتصادية ذات الكفاءة العالية، وتتمتّع باعتمادية ومرونة تسمح بتنقلها عبر عدد من المواقع، وهي تمثل أحدث التقنيات في مجال تحلية المياه، والتي تساهم في زيادة الإمداد بالمياه النظيفة وتحسين جودتها.
وتعتبر هذه المحطات أسلوبًا جديدًا ونهجًا رائدًا في سياق حلول "التحلية" المبتكرة، الذي قادته المؤسسة للمساهمة في مقابلة الطلب الموسمي عبر إمكانية تنقل هذه البارجات، بما يساهم في مقابلة خطط العرض والطلب واحتياج إمداد المياه في موسم الحج باقتصاديات عالية تراعي تعدد المواسم والحالات الطارئة.
وستكون المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بهذه الاستعدادات قادرة، بإذن الله، على تلبية احتياجات ضيوف الرحمن بالمياه العذبة المحلاة؛ التزامًا بدورها في تأمين إمداد مائي آمن ومستدام بكل كفاءة وموثوقية، وبجودة عالية، وبحلول وتقنيات مبتكرة.