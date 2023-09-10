بمناسبة اليوم العالمي.. "بلجون": تَعلُّمُ مهارات الإسعافات الأولية أصبح ضرورة لكافة أفراد المجتمع

وأضاف بلجون أن عدد المراكز الإسعافية بمنطقة مكة المكرمة، 98 مركزًا إسعافيًّا تعمل على مدار الساعة؛ منها 24 مركزًا بمحافظة الطائف، و36 مركزًا بمحافظة جدة، و38 مركزًا تابعًا للعاصمة المقدسة بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف طب طوارئ مجهّزين بأحدث التجهيزات الطبية والتقنية، كما تمتلك الهيئة طائرات الإسعاف الجوي ومجموعة من العربات المجهزة لمواجهة الكوارث والاستجابة النوعية، ومن هذه العربات مركزُ القيادة المتنقل (الثريا)، وعربة الاستجابة للمواد الخطرة (سلمى)، وعربة الاستجابة التكتيكية (ضمك)، وعربة تموين المعدات (هداج)، وباص طويق لحالات تعدد الإصابات لأكثر من 10 حالات، بالإضافة إلى الدراجات النارية والهوائية، وعربات الجولف؛ مضيفًا أن أسطول الهيئة حاليًا بات قادرًا على إدارة مختلف الحوادث النوعية بمختلف مستوياتها، مثل الأحداث التي ينتج عنها مواد إشعاعية أو كيمياوية أو بيولوجية، كما يضمن الأسطول الإمداد والاستجابة لحوادث الإصابات المتعددة، والتعامل معها ونقلها في وقت واحد.