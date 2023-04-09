"نامي" تنظم إفطارها السنوي لمنسوبيها في الرياض

يذكر أن شركة نامي إحدى الشركات الرائدة في تقديم منتجات وخدمات وحلول التقنية المالية، حيث تعد من أوائل الشركات الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات نقاط البيع، وتتمتع الشركة بإمكانات كبيرة وأنظمة وبنية تحتية قوية، تم تطويرها داخلياً، وجنت الشركة ثمرة استثمارها في تأهيل الكوادر الوطنية بعد أن أصبحت تمتلك فريقاً تقنياً متخصصاً ومتمكناً، يستطيع أن يلبي احتياج العملاء في كل ما يخص منتجات وخدمات وحلول التقنية المالية بمرونة عالية، ويسهّل لهم كشريك استراتيجي إدارة أعمالهم واتخاذ القرارات الصحيحة لنموها واستدامتها.