"نامي" تنظم إفطارها السنوي لمنسوبيها في الرياض

أقامت شركة نامي الرائدة في مجال التقنية المالية، حفل إفطارها الرمضاني السنوي لمنسوبيها في أحد مطاعم منطقة واجهة الرياض، وكانت مأدبة الإفطار السنوي فرصة لالتقاء منسوبي الشركة خارج إطار العمل الرسمي ووسط أجواء رمضانية رائعة.
تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات "نامي" لتقوية أواصر التواصل والتعاون بين منسوبيها في كافة الأقسام، وتقديرا للجهود المميزة التي يقومون بها، والتي مكّنت "نامي" من أن تصبح الشركة الرائدة في مجال التقنية المالية في المنطقة.
وبهذه المناسبة أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نامي الأستاذ عبد المحسن السديري عن سعادته بالأجواء الجميلة التي سادت حفل الإفطار، والتي تدل على البيئة الصحية للعمل داخل شركة نامي.
وتابع السديري قائلاً: "نعمل في نامي وفقا لاستراتيجية طموحة لبناء بيئة عمل جاذبة وصحية تساعد منسوبينا على تنفيذ المطلوبة منهم والابداع في خدمة عملائنا، ولا شك أن مثل هذه اللقاءات لكافة لمنسوبي الشركة في هذي الليلة المباركة يعد من الفعاليات والأنشطة التي تساعد في تحقيق الأهداف التي نتطلع لها في بناء بيئة العمل.
يذكر أن شركة نامي إحدى الشركات الرائدة في تقديم منتجات وخدمات وحلول التقنية المالية، حيث تعد من أوائل الشركات الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات نقاط البيع، وتتمتع الشركة بإمكانات كبيرة وأنظمة وبنية تحتية قوية، تم تطويرها داخلياً، وجنت الشركة ثمرة استثمارها في تأهيل الكوادر الوطنية بعد أن أصبحت تمتلك فريقاً تقنياً متخصصاً ومتمكناً، يستطيع أن يلبي احتياج العملاء في كل ما يخص منتجات وخدمات وحلول التقنية المالية بمرونة عالية، ويسهّل لهم كشريك استراتيجي إدارة أعمالهم واتخاذ القرارات الصحيحة لنموها واستدامتها.