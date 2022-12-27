بعد تفعيله في باكستان.. بدء الفحص المهني في "الهند" للتحقق من مهارات المهنيين في المملكة

يأتي ذلك استمراراً لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الارتقاء بجودة عمل الأيدي المهنية العاملة في سوق العمل السعودي ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة وتعزيز الإنتاجية وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة، حيث أطلقت الوزارة ممثلةً في برنامج "الاعتماد المهني"، برنامج الفحص المهني الذي يهدف إلى التحقق من مهارات العاملين في 5 تخصصات، وهي: السباكة، والكهرباء، وكهرباء السيارات، واللحام، والتبريد والتكييف, وذلك من أصل 23 تخصصًا تستهدفها الوزارة، وذلك سعياً إلى الإسهام في تطوير مهارات القوى العاملة وفق معايير عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي.