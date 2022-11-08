"الغذاء والدواء": 4 خطوات لتفادي الأعراض الجانبية للمستحضرات الصيدلانية

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إمكانية حدوث بعض الأعراض الجانبية من المستحضرات الصيدلانية حتى عند استخدامها بالجرعات الصحيحة.
وأوضحت الهيئة أن الأعراض الجانبية عبارة عن تأثيرات غير مقصودة وغير مرغوب فيها تحدث بعض الأحيان مع استخدام المستحضرات الصيدلانية "الأدوية واللقاحات، والمستحضرات العشبية أو المكملات الصحية" حتى مع الاستخدام بالجرعات الصحيحة.
وتابعت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه يمكن تفادي هذه الأعراض عبر تجنب استخدام الأدوية الوصفية دون وصفة طبية، والبحث عن البدائل الآمنة للدواء بعد استشارة الطبيب المعالج، والالتزام بالإرشادات الطبية في النشرة الدوائية لتخفيف الأعراض، والاهتمام بالعادات الصحية، مثل الرياضة والتغذية السليمة التي تقلل الحاجة إلى استخدام المستحضرات الصيدلانية.