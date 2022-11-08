"الغذاء والدواء": 4 خطوات لتفادي الأعراض الجانبية للمستحضرات الصيدلانية

وتابعت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه يمكن تفادي هذه الأعراض عبر تجنب استخدام الأدوية الوصفية دون وصفة طبية، والبحث عن البدائل الآمنة للدواء بعد استشارة الطبيب المعالج، والالتزام بالإرشادات الطبية في النشرة الدوائية لتخفيف الأعراض، والاهتمام بالعادات الصحية، مثل الرياضة والتغذية السليمة التي تقلل الحاجة إلى استخدام المستحضرات الصيدلانية.