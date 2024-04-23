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"تعليم الطائف": إيداع أكثر من 6 ملايين ريال مكافآت أبريل للطلاب والطالبات

"الغامدي" أشار إلى حرص الإدارة على إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد
مدير تعليم الطائف سعيد بن عبدالله الغامدي
مدير تعليم الطائف سعيد بن عبدالله الغامدي

تودِع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اليوم الأربعاء، مكافآت الطلاب والطالبات لشهر أبريل 2024م، والتي بلغ إجماليها 6133097.65 ريالاً سعودياً لـ16641 طلاب وطالبات.

وأكد لـ"سبق" المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، والتربية الخاصة، والإعاقات الجسدية، وأبناء المعلمين المتوفين، والقرى النائية، وطلاب المعهد العلمي.

وأشار "الغامدي" إلى حرص الإدارة على إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، داعياً لأبنائه وبناته بدوام التوفيق.

تعليم الطائف
مكافآت الطلاب والطالبات

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