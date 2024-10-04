مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ سبعينية من مضاعفات ورم سرطاني منتشر ببطانة الرحم بطول 15 سم

والتي قالت: عند حضور المراجعة للعيادة تم الاستماع إلى شكواها والاطلاع على ملفها الطبي، وقد اتضح أنها تعاني منذ خمسة أشهر من نزيف شديد ما بعد الطمث وآلام حادة، وضُعف شديد في عضلة القلب، على الفور تم إخضاعها لفحوصات بأشعة الرنين المغناطيسي (M.R.I) والتصوير الطبقي (C.T Scan) وكذلك الأشعة الصوتية، وعدد من التحاليل المخبرية، وقد كشفت النتائج عن وجود "ورم سرطاني" كبير ونشط بطول (15×10× 12) سم، منتشر في بطانة الرحم، كما تبين أيضاً أنها تعاني من مشاكل صحية متعلقة بنسب ضخ الدم في عضلة القلب، والتي لا تزيد عن 20 %.