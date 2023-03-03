منصة "شاهد" تلغي عرض عمل درامي يسيء لرموز الكويت ومواطنيها

وشدّدت الوزارة على ضرورة التزام منتجي الأعمال الإعلامية باللوائح والنظم والقوانين المنصوص عليها في الكويت سواء تلك التي تتحدث عنها قصة العمل أو التي ينتج فيها العمل، مع الاهتمام الكامل بسلامة الوحدة الخليجية واحترام سيادة الدول الأعضاء.