منصة "شاهد" تلغي عرض عمل درامي يسيء لرموز الكويت ومواطنيها

قررت منصة "شاهد" إلغاء عرض أحد الأعمال الدرامية، وذلك بعد أن أوضحت وزارة الإعلام الكويتية أن العمل يسيء لرموز الكويت ومواطنيها.
وثمّنت "الإعلام الكويتية" هذا التجاوب، مؤكدةً متانة العلاقات الخليجية المتأصلة، واعتبرت أن التحرُّك يعكس مستوى التعاون والتفاهم بين المسؤولين القائمين على المؤسسات الإعلامية في دول الخليج.
وشدّدت الوزارة على ضرورة التزام منتجي الأعمال الإعلامية باللوائح والنظم والقوانين المنصوص عليها في الكويت سواء تلك التي تتحدث عنها قصة العمل أو التي ينتج فيها العمل، مع الاهتمام الكامل بسلامة الوحدة الخليجية واحترام سيادة الدول الأعضاء.