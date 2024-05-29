"الترفيه" تعلن عن نزال بطل العالم بلا منازع "أوزيك" والبطل "فيوري".. ديسمبر المقبل

وأعرب عن سعادته باستضافة النزال الثاني لأبطال الوزن الثقيل الملاكمين: "أوزيك"، و"فيوري"، بصفته جزءًا من "موسم الرياض 2024"، مؤكدًا أن هذه فرصة لكلا الملاكمين لكتابة فصل جديد في تاريخ الملاكمة، وتقديم ما يرغب الجميع في رؤيته، وذلك بعد أن شهد العالم نزال حلبة النار الذي أقيم في 18 مايو 2024، والذي جعل عشاق الملاكمة يرغبون في المزيد من المنافسات ذات الجودة العالمية العالية.