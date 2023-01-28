38 خدمة في رحلة مبسطة.. "بوابة الترفيه".. الطريق الأمثل للاستثمار بالقطاع

تعدّ "بوابة الترفيه" إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، والمنصة الرسمية لخدمة المستثمرين في القطاع، وقد ساهمت في التعامل مع 16500 طلب خلال عام 2022.
وتضمّ البوابة كافة المعلومات والاشتراطات والضوابط والتراخيص اللازمة لبدء رحلة المستثمر في قطاع الترفيه، وذلك بهدف تسهيل الأعمال للراغبين في تقديم الخدمات الترفيهية وتشجيع نموّ نشاط الترفيه بالمملكة ودعم استدامته.
وقد أنشئت "بوابة الترفيه" لتقدم تراخيص الأنشطة والخدمات التابعة للهيئة العامة للترفيه التي تعدّ الجهة المشرعة لهذا القطاع الحيوي في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى تطوير وتنظيم قطاع الترفيه ودعم بنيته التحتية، بالتعاون مع مختلف الجهات.
وتعمل البوابة على تسهيل الأعمال للراغبين في تقديم الخدمات الترفيهية على اختلاف أنواعها، كما يمكن من خلالها الاطلاع على الاشتراطات والضوابط اللازمة للعمل في القطاع.
وقدمت الهيئة العامة للترفيه، عبر جناحها في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" الذي اختتم الخميس؛ مجموعةً من الخدمات المرنة والمتطورة للشركات السعودية الكبرى والناشئة؛ لصناعة بيئة استثمارية تتسم بالكفاءة العالية والقدرات غير المحدودة.
واستقبلت الهيئة العامة للترفيه زوار الملتقى بعدد من الفرص الاستثمارية المميزة، بهدف تمكينهم من الوصول إلى فرصها بأعلى قدر من الدعم والتسهيلات التي تختصر إجراءات التراخيص، إضافةً إلى دعمهم في جميع مراحل عملهم، بدءًا من التأسيس حتى الوصول إلى ممارسة الأعمال، وعبر مشاركتها في الملتقى.
وأسهمت الهيئة من خلال استشاراتها في منح الشركات الوطنية والعالمية الفرصة اللازمة لخوض تجارب استثمارية مميزة، وسط بيئة مليئة بعناصر الخبرة والدعم، إضافةً إلى المشاركة في تطوير البيئة الاستثمارية السعودية، وتحفيز الاستثمار المحلي، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة، والمقدرات الهائلة لقطاع الترفيه داخل المملكة.
ومن خلال خطواتها الداعمة للمستثمرين، تقوم الهيئة بتقديم خدمات تمويلية بالتعاون مع عدة جهات متخصصة في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتنمية قطاع الترفيه، إضافةً إلى دورها في توفير الدعم عبر مسرعات الأعمال والدراسات وبناء القدرات والتسويق.
وتعدّ الهيئة العامة للترفيه واحدةً من الجهات التي تحظى باهتمام كبير لدى المستثمرين المحليين والعالميين؛ لما تتميز به من دعم شركائها، والالتزام بمساعدتهم، فضلًا عن تركيزها على تحقيق الأثر من خلال الثقة التي كسبتها في مجال وقطاع الترفيه بتقديمها تسعة أنواع من التراخيص المتنوعة في شتى المجالات الترفيهية بالمملكة.
وتتميّز "بوابة الترفيه" بعدد من الخدمات والمزايا الداعمة للمهتمين في قطاع الترفيه تبلغ 38 خدمة؛ منها 12 خدمة رئيسية و26 خدمة فرعية؛ حيث يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات والخدمات علي الرابط .
وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أصدرت حتى نهاية عام 2022 أكثر من 24 ترخيصًا لمدن الملاهي، وأكثر من 421 ترخيصًا آخر للمراكز الترفيهية، كما قدمت في مجال الفعاليات الترفيهية ما يقارب 4198 تصريحًا لتنظيم الفعاليات الترفيهية، و3370 تصريحًا للعروض الحية في المطاعم والمقاهي، وأكثر من 1300 تصريح لإقامة العروض الترفيهية.
وفي الأنشطة المساندة قدّمت الهيئة في مجال إدارة المواهب الفنية والترفيهية أكثر من 630 تصريحًا، فضلًا عن شهادات اعتماد تنظيم وإدارة الحشود البالغ عددها أكثر من 360، وتراخيص تشغيل المرافق الترفيهية التي وصلت إلى أكثر من 700 ترخيص، وشهادات اعتماد بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية المتجاوزة أكثر من 120 شهادة.