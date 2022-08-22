"بلاغات العنف الأسري": نتابع الواقعة المتداولة حول تعرُّض امرأة للتعنيف

يُذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري ‏يخدم جميع المواطنين والمقيمين في مناطق المملكة كافة من خلال قنوات التواصل الرسمية: الرقم المجاني 1919 - والصفحة الرسمية في تويتر ‎@HRSD_1919 ويستقبل بلاغات العنف الأسري، وحالات العنف الجسدي، النفسي، الجنسي، اللفظي، الإهمال، كما يقدم الاستشارات للمتصلين عبر الرقم المجاني 1919.