"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: أمطار متوسطة وسيول ورياح شديدة السرعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العقيق. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والطائف والعرضيات. وتشهد أمطارًا خفيفة على القنفذة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا خفيفة على الدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.