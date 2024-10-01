"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: أمطار متوسطة وسيول ورياح شديدة السرعة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العقيق. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.