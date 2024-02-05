عن كتاب "لماذا نعمل 8 ساعات".. "القبلان": قضية العمل 5 ساعات تستحق النقاش

ويعلق "القبلان" قائلاً: "لا شك أن المؤلف يطرح الموضوع بطريقة موضوعية ويستند على حيثيات منطقية ودراسات. ويمكن القول إن الحديث عن ساعات العمل يرتبط بطبيعة العمل، إذ يصعب تعميم نظام واحد على جميع الأعمال. التقنية أحدثت كثيرا من التغيير في هذا الموضوع ومن أبرز علامات التغيير التركيز على الإنتاجية. العمل عن بعد، أو التعليم عن بعد كان تجربة مر بها العالم في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، ومع أن لتلك التجربة آثارا إيجابية، كما أشار المؤلف فإن تطبيقها بشكل دائم ينطوي على بعض السلبيات ومنها ما يتعلق بالجانب النفسي والعلاقات الإنسانية التي تمثل حاجة أساسية في حياة الإنسان. ونشير هنا إلى تلك الأنشطة التي يمارسها الموظف أثناء ساعات العمل الرسمية التي يطلق عليها مسمى (ملهيات) تنظر لها بعض المنظمات على أنها جزء مهم في توفير بيئة عمل إيجابية".