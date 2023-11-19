شركة "رفاه" تطرح مشروعها 31 بمخطط "تنال" في حي الرمال لشقق التمليك

ولفت "القريشي" إلى أن التوجه الحالي في الاستثمار العقاري هو تملك الشقق السكنية في العاصمة الرياض ومدينتي جدة والدمام، وأشار إلى أن التوجه إلى الاستثمار في شمال وشرق العاصمة الرياض والتي تعتبر الخيار الأول للاستثمار، وسيكون هناك زيادة للإقبال على شراء الشقق بنسبة كبيرة خلال هذا العام، وتعتبر الأكثر طلبًا، الأمر الذي دفعنا في الشركة إلى البحث عن شراكات لتطوير وتنفيذ مشروعات مشابهة لما نقدمه، وأن التوجه للشقق السكنية خلال الفترة المقبلة سيكون هو الأول والأكثر طلبًا في المدن الكبرى خلال الخمس سنوات المقبلة.