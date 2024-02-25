تطبيقات ذكية تُعرفك موقعها وموعدها.. "المسند": أقمار صناعية ارتفاعها 35 ألف كم!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن هناك أقماراً صناعية على ارتفاعات شاهقة تصل إلى أكثر من 35 ألف كم فوق سطح الأرض، مشيراً إلى أن هذه الأقمار تسطع الشمس عليها 24 ساعة، ولكن لا نستطيع رؤيتها بالعين المجردة ليلاً بسبب بعدها السحيق.