تطبيقات ذكية تُعرفك موقعها وموعدها.. "المسند": أقمار صناعية ارتفاعها 35 ألف كم!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن هناك أقماراً صناعية على ارتفاعات شاهقة تصل إلى أكثر من 35 ألف كم فوق سطح الأرض، مشيراً إلى أن هذه الأقمار تسطع الشمس عليها 24 ساعة، ولكن لا نستطيع رؤيتها بالعين المجردة ليلاً بسبب بعدها السحيق.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن معظم الأقمار الصناعية تكون على ارتفاعات تتراوح بين 300 إلى 1300 كم، لذا نشاهدها قبل الشروق أو بعد الغروب بنحو 100 دقيقة، وبعد ذلك تدخل في مخروط ظل الأرض فلا تعكس أشعة الشمس فلا نراها.
وأضاف: الأقمار الصناعية تظهر عادةً كنقاط مضيئة، تتحرك بسرعة عبر السماء، وقد يكون لونها مشابهًا للنجوم، لكنها تتحرك بسرعة أكبر وتختفي بسرعة".
وتابع: يمكن استخدام تطبيقات الهواتف الذكية لتحديد مواعيد مرور الأقمار الصناعية واسمها والهدف منها وارتفاعها فوق منطقتك، وتوفر لك معلومات حول أوقات مرورها ومواقعها في السماء".