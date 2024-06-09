نصابون ومحتالون بحملات حج وهمية وعصابة وافدين بالرياض في قبضة رجال الأمن

وأوضح "الأمن العام" في مقطع فيديو، بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على 14 مقيماً؛ بينهم 12 من الجنسية الباكستانية، وأفغانيان؛ قاموا بارتكاب حوادث جنائية في عددٍ من أحياء الرياض؛ تمثلت في سرقة كيابل نحاسية من مبانٍ تحت الإنشاء ومستودعات باستخدام مركبات مسروقة، وبيعها في منافذ بيع المستعمل، وبلغت قيمة المسروقات نحو 8 ملايين و300 ألف ريال.