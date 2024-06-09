نصابون ومحتالون بحملات حج وهمية وعصابة وافدين بالرياض في قبضة رجال الأمن

استعرض "الأمن العام" عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها في مناطق المملكة كافة.
وأوضح "الأمن العام" في مقطع فيديو، بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على 14 مقيماً؛ بينهم 12 من الجنسية الباكستانية، وأفغانيان؛ قاموا بارتكاب حوادث جنائية في عددٍ من أحياء الرياض؛ تمثلت في سرقة كيابل نحاسية من مبانٍ تحت الإنشاء ومستودعات باستخدام مركبات مسروقة، وبيعها في منافذ بيع المستعمل، وبلغت قيمة المسروقات نحو 8 ملايين و300 ألف ريال.
وفي جدة، تمّ القبض على مواطنٍ ظهر في محتوى مرئي يسيء للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وقيامه بابتزاز الفتيات، ومخالفة الآداب العامة.
ونجحت قوات الأمن في مكة المكرّمة في القبض على وافدٍ و3 وافدات بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية؛ قاموا بالنصب والاحتيال بالترويج لبطاقات نُسك حاج مزوّرة.
وفي مكة المكرّمة، تمّ القبض على مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية ومواطنَيْن، قاموا بالنصب والاحتيال بالترويج لتصاريح وتأشيرات حج مزوّرة عبر منصات التواصل الاجتماعي بغرض النصب والاحتيال، وضُبطت بحوزتهم شرائح اتصال وأختام وهواتف متنقلة وأجهزة حاسوب ومبالغ مالية.
وتمكنت شرطة الرياض من ضبط مقيمٍ من الجنسية الباكستانية قام بالنصب والاحتيال بادعاء توفير سكن ونقل حملات حج وهمية ومضللة وطباعة أساور حج مزوّرة.