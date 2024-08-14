"كي بي إم جي" تُعين م. تركي العجمي شريكًا في قطاع الدفاع والأمن

وبهذه المناسبة، قال المهندس تركي العجمي: "يعدّ قطاع الدفاع والأمن أحد القطاعات الأكبر إنفاقًا في المملكة، كما يلعب دورًا حيويًا ومحوريًا في دعم مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لذلك يعكف العديد من الجهات في القطاع على بناء وتطوير قدراتها الدفاعية والتقنية والبشرية؛ بهدف تحقيق هذه الغاية، وإنه لفخر لي أن أكون شريكًا لدى شركة كي بي إم جي، وأن أسهم في رفع الكفاءة والفعالية وتلبية حاجات ومتطلَّبات عملائنا وتذليل التحديات التي يواجهونها في هذا القطاع المهم."