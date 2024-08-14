"كي بي إم جي" تُعين م. تركي العجمي شريكًا في قطاع الدفاع والأمن

أعلنت شركة كي بي إم جي عن تعيين وترقية م. تركي العجمي -بصفته شريكًا- ضمن فريق استشارات قطاع الدفاع والأمن لديها في المملكة العربية السعودية، حيث يؤكد هذا التعيين التزام شركة كي بي إم جي المتنامي في مجال الدفع بكوادر استشارية تتمتع بالقدرة والكفاءة.
يمتلك م. تركي العجمي خبرة مهنية تزيد على 15 عامًا، ودراية عميقة في مجالي الدفاع والأمن، وفي العام الأول من عمله لدى شركة كي بي إم جي، أثبت المهندس "تركي" قدرته القيادية في بناء الفريق، وذلك بفضل معرفته العلمية والعملية الواسعة، وتتضمن خبرته المهنية الواسعة تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، وخطط بناء القدرات الدفاعية وتقنياتها.
ويتميز المهندس "تركي" بخبرة في تطوير السياسات والأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الدفاع والأمن، كما يمتلك خبرات في تطوير برامج البحث والتطوير، وتوطين القدرات والتقنيات الدفاعية، والشراكات الحكومية والدولية، وتطوير رأس المال البشري للقطاع.
وتخرّج المهندس "تركي" بدرجة البكالوريوس والماجستير في الهندسة النووية من جامعة UOIT للتكنولوجيا في كندا، بالإضافة إلى تحضيره حاليًا درجة الدكتوراه في مجال الدفاع والأمن من جامعة Cranfield في بريطانيا.
وبهذه المناسبة، قال المهندس تركي العجمي: "يعدّ قطاع الدفاع والأمن أحد القطاعات الأكبر إنفاقًا في المملكة، كما يلعب دورًا حيويًا ومحوريًا في دعم مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لذلك يعكف العديد من الجهات في القطاع على بناء وتطوير قدراتها الدفاعية والتقنية والبشرية؛ بهدف تحقيق هذه الغاية، وإنه لفخر لي أن أكون شريكًا لدى شركة كي بي إم جي، وأن أسهم في رفع الكفاءة والفعالية وتلبية حاجات ومتطلَّبات عملائنا وتذليل التحديات التي يواجهونها في هذا القطاع المهم."
من جهته، قال عمر توقير رئيس قطاع الدفاع والأمن لدى شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية: "نحن سعداء بانضمام المهندس "تركي" إلى مجموعة الشركاء، وضمن الفريق القيادي لقطاع الدفاع والأمن؛ حيث إن بناء الصناعات الدفاعية السيادية، وتطوير القدرات التقنية تعد أولوية لدى القيادات على مستوى الأمن الوطني، ونحن على ثقة من أن القدرات القيادية التي يمتلكها المهندس "تركي" سوف تسهم في بناء وتطوير قدراتنا الاستشارية في المجال الهندسي، والتقني، والبحثي لتقديم أفضل الحلول والممارسات التي تلبي احتياجات عملائنا في قطاع الدفاع والأمن".
ولا تزال شركة كي بي إم جي تستقطب أفضل الكوادر وتنمي قدراتها؛ حتى تقدم أفضل الخدمات لعملائها، وتعيين المهندس تركي العجمي يبرهن على هذا الالتزام.