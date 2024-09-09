"العقيلي" يحذّر: لا تنقل محتوى عن مجهول.. الغث يطغى على السمين في زمن التواصل

ومضى "العقيلي" أن الكل يرى أنه يتم ضخّ كلام، لا علاقة له بالواقع، بل إنه قيل منذ نصف قرن، أو ربع قرن، في ظروف معينة، وأحوالٍ مختلفة، ثم تلاحظون أنه يتم اجتراره هذه الأيام، دون ذكر تاريخه الأول، ومناسبته السابقة، وكل ذلك يتم من جهات مشبوهة لهدف خبيث، ومقصد سيئ، وهو التدليس على الناس، وخلق بلبلة في الأوساط.