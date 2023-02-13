بفعاليات متنوعة.. "الثقافة" وهيئاتها تشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل 2023م

تستعد وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئات الثقافية للمشاركة ببرنامج ثقافي متنوع في النسخة الرابعة من "كأس السعودية" 2023م لسباقات الخيل، التي ستقام يومي 24 و25 من فبراير في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، بالشراكة مع نادي سباقات الخيل، والذي يُعد أحد أغلى سباقات الخيل في العالم، حيث يتألف من 16 سباقاً، بمجموع جوائز يصل إلى 35,5 مليون دولار أمريكي.