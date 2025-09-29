"الأرصاد" تنبّه 7 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة مع فرص أمطار رعدية على المرتفعات الجنوبية والغربية

وفيما يخص حالة البحر الأحمر، أوضح التقرير أن الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 – 45 كم/ساعة على الأجزاء الشمالية والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة على الأجزاء الجنوبية تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، مع فرص لتكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ويرتفع الموج من متر إلى مترين شمالًا، ويصل إلى مترين ونصف جنوبًا.