"الأرصاد" تنبّه 7 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة مع فرص أمطار رعدية على المرتفعات الجنوبية والغربية

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار سيستمر اليوم الثلاثاء على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران، فيما تبقى الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وبيّنت النشرة الجوية أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح بين 42 درجة مئوية في مكة المكرمة و17 درجة في أبها، حيث تسجل المدينة المنورة 41 درجة، الرياض 40 درجة، الدمام 40 درجة، جدة 38 درجة، وجازان 36 درجة، بينما تسجل الباحة 27 درجة مئوية فقط.
وفيما يخص حالة البحر الأحمر، أوضح التقرير أن الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 – 45 كم/ساعة على الأجزاء الشمالية والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة على الأجزاء الجنوبية تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، مع فرص لتكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ويرتفع الموج من متر إلى مترين شمالًا، ويصل إلى مترين ونصف جنوبًا.
أما في الخليج العربي، فتسود رياح شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى مترين، مع حالة بحر خفيف إلى متوسط الموج.