محليات

"تنمية القطاع غير الربحي" يحدد البيانات الواجب تضمينها عند دعوة المنظمات لجمع التبرعات

لا يجوز صرف ما جُمع من تبرعات في غير الغرض الذي جمع من أجله إلا بموافقة الجهة المرخصة