"تنمية القطاع غير الربحي" يحدد البيانات الواجب تضمينها عند دعوة المنظمات لجمع التبرعات

استعرض المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي كيفية التعرف على البيانات الواجب تضمينها عند دعوة المنظمات غير الربحية إلى جمع التبرعات؛ وذلك بحسب نظام جمع التبرعات.
وقال المركز: على الجهة المرخص لها عند الدعوة إلى جمع التبرعات في أي من الوسائل المشار إليها في النظام؛ أن تضمن دعوتها عددًا من البيانات.
وأشار إلى أن هذه البيانات المطلوبة تتضمن "رقم الترخيص وأرقام الهواتف وعنوان مقرها الرئيس وأرقام حساباتها البنكية ومعلومات عن الغرض المطلوب له جمع التبرعات".
وشدد المركز على أنه لا يجوز للجهة المرخص لها صرف ما جمعته من تبرعات في غير الغرض الذي جمع من أجله إلا بموافقة الجهة المرخصة.