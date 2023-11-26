"تعليم مكة": عودة أكثر من 421 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة اليوم

انتظم اليوم الأحد 421785 طالبًا وطالبة على مقاعد الدراسة في 1420 مدرسة لمواصلة دراستهم للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1445هـ، بعد تمتعهم بإجازة بين الفصلين، كما عاد لتدريسهم 27147 معلمًا ومعلمة وسط ما تم تجهيزه من إدارة التعليم ومكاتبها التعليمية من استعدادات وفق خطط استراتيجية؛ بهدف ضمان سير العملية التربوية من بداية العودة.
وتهيأت المدارس لتكون بيئة مدرسية جاذبة ومحضنًا تعليميًّا مناسبًا.
وزار المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن سعد الغنام، عددًا من المدارس لمتابعة انتظام الطلاب في مقاعد الدراسة، واطلع على جاهزية وانتظام العمل في المدارس مطمئنًا على انتظام الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وتابع الخطط المنفذة وتهيئة البيئة المدرسية المناسبة متمنيًا لأبنائه الطلاب والطالبات عودة موفقة لمقاعد الدراسة ومواصلة رحلتهم التعليمية وحصد ثمار النجاح والتفوق.
وفي السياق ذاته زار مساعدي مدير التعليم ومديري ومديرات الإدارات وأكثر من 1000 مشرف ومشرفة عدد من المدارس، واطلعوا خلال جولاتهم الميدانية على برامج عودة الطلاب والطالبات في 1420 مدرسة وانتظامهم على مقاعد الدراسة.