"تعليم مكة": عودة أكثر من 421 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة اليوم

انتظم اليوم الأحد 421785 طالبًا وطالبة على مقاعد الدراسة في 1420 مدرسة لمواصلة دراستهم للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1445هـ، بعد تمتعهم بإجازة بين الفصلين، كما عاد لتدريسهم 27147 معلمًا ومعلمة وسط ما تم تجهيزه من إدارة التعليم ومكاتبها التعليمية من استعدادات وفق خطط استراتيجية؛ بهدف ضمان سير العملية التربوية من بداية العودة.